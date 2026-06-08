AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
08.06.2026 13:53:38
Kreise: Deutsch-französischer Vorstoß zu EU-Fluggastrechten
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich haben nach dpa-Informationen einen gemeinsamen Vorschlag in die festgefahrenen Verhandlungen über eine Reform der EU-Fluggastrechte eingebracht. Sie schlagen vor, dass Fluggäste bei Verspätungen und Absagen künftig einheitlich ab drei Stunden eine Entschädigung in Höhe von 250 Euro bekommen. Die Fluggesellschaften sollen ihnen zudem einen Link zu einem Formular zur Verfügung stellen müssen, über das sie ihre Ansprüche einreichen können.
Bisher richtet sich die Höhe der Entschädigung nach der Entfernung des betroffenen Flugs. Bei Kurzstrecken bekommen Reisende 250 Euro, bei längeren Strecken mehr Geld.
Staaten werben für ihren Kompromiss-Vorschlag
Die beiden Staaten werben in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, dafür, dass der Vorschlag einfach und klar sei und sowohl ein hohes Niveau an Schutz für die Passagiere garantiere als auch die finanzielle Last für Luftfahrtunternehmen berücksichtige. Der Link auf das Erstattungsformular verbessere die Transparenz, argumentieren sie.
Vertreter der 27 EU-Staaten und des Europäischen Parlaments verhandeln über die Reform. Besonders umstritten sind laut Verhandlungskreisen unter anderem die Regelungen für Entschädigungen.
Diskutiert wird auch, wie es Passagieren erleichtert werden kann, ihre Ansprüche geltend zu machen. Die Abgeordneten hatten im Januar gefordert, dass Fluggesellschaften betroffenen Reisenden vorausgefüllte Formulare zur Verfügung stellen müssen. Bisher macht nur ein Teil der Betroffenen die Rechte bei Verspätungen geltend.
Offene Fragen
Deutschland und Frankreich fordern ein ausgewogenes Abkommen, auch unter Berücksichtigung anderer offener Fragen wie Gepäckvorgaben, außergewöhnlichen Umständen, die Fluggesellschaften von der Pflicht zur Erstattung befreien, den Auswirkungen, wenn Passagiere einen Flug verfallen lassen und den Regeln für Unternehmen aus Nicht-EU-Staaten. Die Zeit für eine Einigung drängt: Gibt es bis 15. Juni keine Einigung, scheitert die Reform./wea/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
25.05.26
|Nahost-Entspannung lässt Anleger zugreifen: Aktien von SAFRAN und Air France-KLM fester (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Air France-KLM-Aktie steigt: Trotz Milliardenkosten durch Kerosin im Plus - Markt setzt auf Erholung (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Ausblick: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.02.26
|Air France-KLM-Aktie klettert deutlich: Gewinn zieht überraschend an - Fokus auf teurere Tickets (dpa-AFX)
|
19.02.26
|Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco (Financial Times)
|
18.02.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.02.26
|Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights (Financial Times)
Analysen zu AIR France-KLM
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11,18
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street vor positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenstart erholen. In Fernost dominierten die Bären.