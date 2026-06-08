Dassault Aviation Aktie
WKN: 852361 / ISIN: FR0000121725
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08.06.2026 16:47:38
Kreise: Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt gescheitert
BERLIN (dpa-AFX) - Nach jahrelangen Vorbereitungen ist das milliardenschwere Rüstungsprojekt eines deutsch-französischen Kampfjets gescheitert. Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron seien zu der gemeinsamen Einschätzung gekommen, dass die Unternehmen Dassault und Airbus beim Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeuges nicht zusammenfinden, hieß es aus deutschen Regierungskreisen./mfi/DP/jha
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