Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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21.04.2026 20:39:38
Kreise: Deutsche Telekom erwägt Komplettzusammenschluss mit T-Mobile US
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom erwägt Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit seiner US-Mobilfunktochter T-Mobile US. Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein solcher Schritt wäre das größte öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten, hieß es weiter.
Die Telekom hält bereits etwa 53 Prozent an T-Mobile. Das kombinierte Unternehmen könnte eine Börsennotierung in den USA und an einem großen europäischen Handelsplatz anstreben, so die Kreise. Die Details müssten aber noch ausgearbeitet werden. Zudem befänden sich die Diskussionen in einem frühen Stadium und jede Maßnahme erfordere politische Unterstützung, um umgesetzt werden zu können. Laut Angaben von Telekom auf deren Internetseite sind der Bund mit 14,1 Prozent und die in seinem Besitz befindliche KfW mit 14,2 Prozent beteiligt.
In den vergangenen Jahren hätten sich beide Unternehmen immer mal wieder über einen engeren Zusammenschluss unterhalten, hieß es in den Kreisen weiter. Ein Telekomsprecher sagte laut der Agentur, man kommentiere keine Spekulationen. Ein Sprecher von T-Mobile habe keinen Kommentar abgeben wollen.
Anleger bewerteten die mögliche Entwicklung positiv. Die Aktie von T-Mobile legte zuletzt in New York um mehr als ein Prozent zu. Das Telekom-Papier kletterte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um gut ein halbes Prozent nach oben./he/tih
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