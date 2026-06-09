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09.06.2026 17:37:38
Kreise: Diätenerhöhung im Bundestag soll in diesem Jahr ausfallen
BERLIN (dpa-AFX) - Die geplante Erhöhung der Abgeordnetendiäten im Bundestag um fast 500 Euro zum 1. Juli soll nach dem Willen von CDU/CSU und SPD ausfallen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus den Koalitionsfraktionen erfuhr. Sie wollen dazu gemeinsam noch in dieser Woche einen Gesetzentwurf einbringen, um in finanziell und wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Sparsignal an die Bevölkerung zu senden./sk/DP/men
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