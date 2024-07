Kreise: Elon Musk unterstützt Trump in 'Swing States'

NEW YORK (dpa-AFX) - Elon Musk unterstützt einem Medienbericht zufolge den US-Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump . Der Tech-Milliardär habe eine beträchtliche Summe an einen Super-Pac gespendet, eine Organisation, die Trumps Wahlkampf in den sogenannten "Swing States" unterstützt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute anonyme Quellen.

Die genaue Spendenhöhe ist demnach öffentlich nicht bekannt. Weder die Trump-Kampagne noch die Verwaltung des "America PAC" haben sich laut Bloomberg dazu geäußert.

Sogenannte Super-Pacs sind Organisationen, die Spenden in unbegrenzter Höhe annehmen und sie zur Werbung für bestimmte Kandidaten oder politische Anliegen verwenden können. Das Kürzel "Pac" steht für politisches Aktionskomitee.

Eine Spende zugunsten von Trump in Bundesstaaten, die immer wieder zwischen Demokraten und Republikanern schwanken, ist für ihn ein Gewinn. Der Wahlkampf in diesen "Swing States" ist besonders intensiv. Der Tesla-Chef hatte zuvor angegeben, weder die Wahlbemühungen von Trump noch die des amtierenden Präsidenten Joe Biden unterstützen zu wollen./juw/DP/he