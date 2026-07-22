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22.07.2026 13:53:38
Kreise/EU einig bei 'Chatkontrolle': Scan-Erlaubnis kommt wieder
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch sollen Messengerdienste in der EU bald wieder in privaten Chats nach Hinweisen suchen dürfen. In der Debatte um die sogenannte Chatkontrolle einigten sich Vertreter der Mitgliedsländer auf eine befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur sagten. Davor hatte bereits das EU-Parlament für das Vorhaben gestimmt./tre/DP/nas
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