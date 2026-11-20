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20.11.2026 10:47:38
Kreise: EU einigt sich mit Briten auf Projekte für Wiederannäherung
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will Großbritannien knapp sieben Jahre nach dem Brexit unter Bedingungen eine weitgehende Wiederannäherung ermöglichen. Eine kurz vor einem Gipfeltreffen in Brüssel erzielte Einigung sieht unter anderem vor, Kontrollen im Lebensmittelhandel abzubauen und eine begrenzte Freizügigkeit für junge Menschen zu regeln, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten und EU-Beamten erfuhr./aha/DP/jha
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