14.01.2026 17:08:38
Kreise: EU-Kommission muss sich erneut Misstrauensvotum stellen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen muss sich erneut einem Misstrauensvotum im Europäischen Parlament stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola darüber die Fraktionsvorsitzenden./vni/DP/nas
