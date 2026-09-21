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21.09.2026 19:51:38
Kreise: EU will Sanktionen gegen russische Milliardäre aufheben
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will wegen einer drohenden Totalblockade von Russland-Sanktionen durch einzelne Mitgliedstaaten ihre Strafmaßnahmen gegen die beiden Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman aufheben. Ein entsprechendes Beschlussverfahren sei am Abend in Brüssel eingeleitet worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten./aha/DP/nas
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