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23.03.2026 16:31:38
Kreise: FDP-Bundesvorstand um Parteichef Dürr tritt zurück
BERLIN (dpa-AFX) - Als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der FDP bei den jüngsten Landtagswahlen tritt die komplette Parteispitze um den Vorsitzenden Christian Dürr zurück. Beim Parteitag im Mai sollen Präsidium und Bundesvorstand neu gewählt werden. Das hat der Bundesvorstand nach dpa-Informationen in seiner Sitzung in Berlin beschlossen./sk/DP/jha
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