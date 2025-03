Kreise: Finanzinvestor Warburg Pincus platziert erneut Ionos-Aktienpaket

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der IONOS-Anteilseigner Warburg Pincus platziert laut Kreisen ein Aktienpaket im Umfang von rund 300 Millionen Euro und steigt damit wohl aus dem Internetdienstleister aus. So sollen 12,1 Millionen Aktien der im SDAX notierten United-Internet-Tochter den Besitzer wechseln, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eingesehene Unterlagen berichtete. Die Papiere würden zu einem Preis von 24,50 bis 24,70 Euro angeboten. Die Aktie hatte im Xetra-Handel über 6 Prozent auf 25,95 Euro gewonnen. Nachbörslich sackte der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,4 Prozent auf 24,55 Euro ab.

Warburg Pincus hielt zuletzt laut Angaben von Ionos noch 8,7 Prozent der Anteile. Das waren nach Angaben von Bloomberg 12,13 Millionen Aktien. Der Finanzinvestor hatte sein Engagement bereits in mehreren Schritten reduziert, so etwa im Dezember und davor im September. United Internet hält knapp 64 Prozent der Ionos-Aktien. Zusammen hatten die Firmen Ionos im Februar 2023 zu 18,50 Euro das Stück an die Börse gebracht./men/ck