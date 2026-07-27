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27.07.2026 12:34:38
Kreise: Hoppermann ist neue CDU-Generalsekretärin
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundestagsabgeordnete und bisherige CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann ist neue Generalsekretärin ihrer Partei. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr, hat der Bundesvorstand sie auf Vorschlag des CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Friedrich Merz zur Nachfolgerin von Carsten Linnemann gewählt, der als Bundesgesundheitsminister vorgesehen ist. Die Hamburgerin ist damit kommissarisch im Amt, bis sie auf dem nächsten Parteitag bestätigt wird./mfi/DP/jha
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