21.07.2026 13:40:38

Kreise: Iranischer Minister trifft Vermittler in Pakistan

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Inmitten gegenseitiger Angriffe zwischen den USA und dem Iran trifft sich der iranische Innenminister Eskandar Momeni laut pakistanischen Sicherheitskreisen mit führenden Vermittlern in Islamabad. Nach einem Termin mit Pakistans Armeechef Asim Munir sei Momeni derzeit im Gespräch mit Premierminister Shehbaz Sharif, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit der Angelegenheit vertrauten Quellen in der pakistanischen Hauptstadt.

Über Gesprächsinhalte wurde zunächst nichts bekannt. Bereits zuvor hatten die Kreise jedoch davon gesprochen, Pakistan werde darauf hinwirken, dass für eine neuerliche Verhandlungslösung im Krieg zwischen den USA und dem Iran diesmal eine Öffnung der für den internationalen Handel wichtigen Straße von Hormus von den mächtigen iranischen Revolutionsgarden verkündet werden müsse.

Pakistan gilt neben dem Golfstaat Katar als zentraler Vermittler in dem Konflikt zwischen Washington und Teheran. Der Iran hatte in der Vergangenheit mehrfach eine Öffnung der Straße von Hormus in Aussicht gestellt und Schritte dafür in einem Rahmenabkommen versichert. Zuletzt hatten jedoch Angriffe der Revolutionsgarden auf Schiffe in der Meerenge den Konflikt wieder aufflammen lassen und die Möglichkeit auf einen Verhandlungsfrieden ins Wanken gebracht./mar/DP/nas

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