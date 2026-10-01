Tate & Lyle Aktie
WKN: 854798 / ISIN: GB0008754136
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01.10.2026 12:06:38
Kreise: Kanzleramt stoppt vorerst Klingbeils Zuckersteuer
BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskanzleramt stoppt vorerst den Entwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zur Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Der Vorschlag sei "in dieser Form in der Regierung nicht mehrheitsfähig", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen, zuvor hatte die "Bild" berichtet./tam/DP/mis
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|Unilever PLC
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