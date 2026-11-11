11.11.2026 21:22:38

Kreise: Koalition nimmt geplante Kürzungen bei Sozialem zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat sich im Zuge der Haushaltsverhandlungen darauf geeinigt, zuvor geplante Kürzungen bei sozialpolitischen Vorhaben zurückzunehmen. Dabei geht es etwa um den Kindersofortzuschlag für Geringverdiener, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen beider Koalitionsfraktionen erfuhr./hoe/DP/he

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