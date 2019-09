Kreise: Koalition plant Kapitalerhöhung bei der Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalition will eine Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bahn. Der Bund werde sich von 2020 bis 2030 jährlich mit einer Milliarde Euro zusätzlichen Eigenkapitals an der Bahn beteiligen. Das geht aus einem 22-seitigen Eckpunktepapier hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag. Mit der Kapitalerhöhung soll der bundeseigene Konzern laut Papier in die Lage versetzt werden, zusätzliches Kapital in die Modernisierung, den Ausbau und die Elektrifizierung des Schienennetzes und das Bahnsystem zu investieren./bk/ctt/tam/hoe/ted/DP/nas