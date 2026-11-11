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11.11.2026 21:14:38
Kreise/Koalition: Plastiksteuer vorerst vom Tisch
BERLIN (dpa-AFX) - Die von der schwarz-roten Koalition ursprünglich geplante Steuer auf Plastikverpackungen ist vorerst vom Tisch. 2027 werde dies nicht kommen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen beider Koalitionsfraktionen./hoe/DP/he
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