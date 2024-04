Kreise: Lindner gibt Ministerien mehr Zeit für Sparvorschläge

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner (FDP) gibt seinen Kabinettskollegen mehr Zeit für die Sparvorschläge zum Haushalt 2025. Ursprünglich sollten die Ministerien ihre Anmeldungen für das kommende Jahr bis zum 19. April vorlegen. Diese Frist wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bis zum 2. Mai verlängert.

Aus Kreisen des Finanzministeriums hieß es am Donnerstag, die Ressorts hätten um mehr Zeit gebeten, "da noch erheblicher interner Beratungsbedarf besteht". Besonders die grün-geführten Ministerien hätten diesen Wunsch geäußert, da sie erst Ende April zu einer internen Klausurtagung zusammenkommen könnten. Diesem Wunsch habe Lindner in Absprache mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entsprochen.

Der Haushalt für 2025 soll bis Anfang Juli vom Kabinett beschlossen werden. Die Aufstellung gilt als extrem herausfordernd, weil in den aktuellen Planungen bereits eine Lücke in zweistelliger Milliardenhöhe klafft. Es muss also gespart werden./tam/DP/mis