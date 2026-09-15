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15.09.2026 19:06:38
Kreise: Merz sagt Reise zur UN-Generaldebatte nach New York ab
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine für nächste Woche geplante Reise zur UN-Generalversammlung nach New York abgesagt. "Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen, da seine Präsenz in Berlin erforderlich ist", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen./mfi/DP/jha
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