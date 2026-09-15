Kreise: Merz sagt Reise zur UN-Generaldebatte nach New York ab

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine für nächste Woche geplante Reise zur UN-Generalversammlung nach New York abgesagt. "Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen, da seine Präsenz in Berlin erforderlich ist", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen./mfi/DP/jha