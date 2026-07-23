23.07.2026 19:57:38

Kreise: Merz schnürt großes Personalpaket

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz schnürt nach dem Rücktritt von Fraktionschef Jens Spahn ein großes Personalpaket. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus der Union sollen heute Abend nach dem bereits verkündeten Wechsel von Kanzleramtschef Thorsten Frei an die Fraktionsspitze vier weitere Personalentscheidungen fallen. Merz wird sie voraussichtlich am Freitagmorgen der Öffentlichkeit präsentieren.

* Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll auf den Posten von Frei im Kanzleramt wechseln.

* Für sie soll CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann

Gesundheitsminister werden.

* Linnemanns Posten als CDU-Manager soll die bisherige

Schatzmeisterin der Partei, Franziska Hoppermann, übernehmen.

* Der bisherige Parlamentarische Staatssekretär im

Digitalministerium, Philipp Amthor (CDU), soll den Bund-Länder-Beauftragten Michael Meister im Kanzleramt ablösen.

Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Abend noch nicht. "Der Bundeskanzler wird die Personalentscheidungen bekanntgeben, wenn alle offenen Punkte geklärt sind", hieß es aus dem Umfeld von Merz./mfi/DP/he

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