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22.07.2026 15:15:38
Kreise: Merz und Söder schlagen Frei als Unionsfraktionschef vor
BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) offiziell als neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus einer digitalen Sitzung des Fraktionsvorstands, an der Merz und Söder teilnahmen./mfi/DP/mis
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