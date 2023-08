Kreise: Milliardär Kretinsky will mit RAG-Stiftung Gebot für Steag machen

DÜSSELDORF/ESSEN (dpa-AFX) - Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky will sich Kreisen zufolge für ein Gebot für das Energieunternehmen Steag mit der einflussreichen RAG-Stiftung zusammenschließen. Man befinde sich in vertieften Verhandlungen zur Bildung eines Konsortiums mit Kretinskys Energiekonzern EPH, zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend einen Sprecher der RAG-Stiftung. Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten Bloomberg, dass ein Bündnis beider Parteien die Chancen steigern dürfte, Politiker und Gewerkschaftsvertreter für eine Übernahme von Steag zu gewinnen. Der Energiekonzern Steag mit Sitz in Essen gehört bislang einem Konsortium von sechs Stadtwerken aus Dortmund, Duisburg, Bochum, Essen, Oberhausen und Dinslaken.

Die RAG-Stiftung begleitet Deutschlands Abschied vom Steinkohlebergbau. Neben dem Vorsitzenden Armin Laschet (CDU) sitzen nach eigenen Angaben unter anderem auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Kuratorium. Die RAG-Stiftung hält zudem fast 55 Prozent der Anteile des Chemiekonzerns Evonik./ngu/tih