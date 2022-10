Kreise: Musk will Twitter doch übernehmen - Aktie vom Handel ausgesetzt

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Tech-Millardär Elon Musk will die milliardenschwere Übernahme des Online-Dienstes Twitter Insidern zufolge nun doch durchziehen. Dies habe Musk dem Unternehmen schriftlich vorgeschlagen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Er halte dabei an dem Preis von 54,20 US-Dollar je Aktie aus seiner ursprünglichen Offerte fest. Die Twitter-Aktie legte nach den Nachrichten sprunghaft zu. Dann wurde der Handel zunächst ausgesetzt, wenig später wieder aufgenommen und schließlich wieder ausgesetzt.

Musk hatte die Übernahme im April angekündigt, aber nach Vorlage der offiziellen Offerte einen Rückzieher gemacht. Er warf Twitter unter anderem Falschangaben zu Fake-Accounts vor und hielt die Kaufvereinbarung deshalb für hinfällig./stw/he