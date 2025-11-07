Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
07.11.2025 08:34:39
Kreise: Niederlande bereit Nexperia-Kontrolle abzugeben - Wenn China liefert
LONDON (dpa-AFX) - Im Streit um den für die Autoindustrie wichtigen Chiplieferanten Nexperia bahnt sich laut Insidern eine Lösung an. Die niederländische Regierung sei bereit, die Kontrolle über Nexperia abzugeben, wenn China wieder den Export wichtiger Elektronikchips erlaubt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bereits am Donnerstagabend hatte die niederländische Regierung mitgeteilt, dass sie mit einer Wiederaufnahme der Lieferung von Nexperia-Chips aus China in den kommenden Tagen rechne.
Die Lieferprobleme bei Nexperia entstanden, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführte Firma mit Sitz in Nimwegen übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie.
Grund für den Konflikt ist laut den Niederländern Missmanagement der chinesischen Unternehmensführung. Der Eingriff der Regierung bei Nexperia sei keine Maßnahme gegen China, hieß es dazu jüngst./mis/stk
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|86,22
|2,47%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,66
|1,35%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,53
|-0,18%
|Stellantis
|8,74
|0,38%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|94,58
|2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.