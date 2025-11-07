Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

07.11.2025 08:34:19

Kreise: Niederlande bereit Nexperia-Kontrolle abzugeben - Wenn China liefert

LONDON (dpa-AFX) - Im Streit um den für die Autoindustrie wichtigen Chiplieferanten Nexperia bahnt sich laut Insidern eine Lösung an. Die niederländische Regierung sei bereit, die Kontrolle über Nexperia abzugeben, wenn China wieder den Export wichtiger Elektronikchips erlaubt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bereits am Donnerstagabend hatte die niederländische Regierung mitgeteilt, dass sie mit einer Wiederaufnahme der Lieferung von Nexperia-Chips aus China in den kommenden Tagen rechne.

Die Lieferprobleme bei Nexperia entstanden, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführte Firma mit Sitz in Nimwegen übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie.

Grund für den Konflikt ist laut den Niederländern Missmanagement der chinesischen Unternehmensführung. Der Eingriff der Regierung bei Nexperia sei keine Maßnahme gegen China, hieß es dazu jüngst./mis/stk

06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Stellantis Neutral UBS AG
