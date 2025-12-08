Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
08.12.2025 18:31:38
Kreise: Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec - Kurs fällt
BAGSVAERD/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk will laut Kreisen ihren Anteil am Wirkstoffforscher Evotec (EVOTEC SE) senken. Dazu will die Novo Holdings bis zu 9,4 Millionen Papiere verkaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen berichtete. Das sind rund 5 Prozent des Grundkapitals.
Novo Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrößte Aktionär der Hamburger aus dem SDAX.
Die Evotec-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei Evotec eingestiegen./men/jha/
