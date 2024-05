Kreise: RAG-Stiftung will Evonik-Anteil unter 50 Prozent senken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die RAG-Stiftung will Kreisen zufolge ihren Anteil am Spezialchemiekonzern Evonik unter 50 Prozent senken. Sie biete bis zu 23 Millionen Papiere entsprechend einem Anteil von etwa 4,9 Prozent an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente. Bei vollständigem Verkauf würde die Stiftung noch einen Anteil von etwa 47 Prozent halten.

Der Angebotspreis liege bei 20,71 bis 19,99 Euro, hieß es weiter. Auf der Handelsplattform Tradegate notierte die Evonik-Aktie zuletzt gedrückt von der Platzierung bei 20,09 Euro, einem Minus von 3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Mittwoch./he/men