03.11.2026 16:03:38

Kreise: Renten steigen voraussichtlich um über vier Prozent

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner steigen zum 1. Juli 2027 voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent. Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Mittwoch) berichtete zuerst darüber./bw/DP/zb

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