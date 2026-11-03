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03.11.2026 16:03:38
Kreise: Renten steigen voraussichtlich um über vier Prozent
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner steigen zum 1. Juli 2027 voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent. Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Mittwoch) berichtete zuerst darüber./bw/DP/zb
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