Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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25.08.2026 09:30:38

Kreise: Siemens Energy bereitet möglichen Verkauf von Dampfturbinen-Geschäft vor

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Siemens Energy (Siemens Energy) treibt offenbar die Vorbereitungen für einen möglichen Verkauf seines Dampfturbinengeschäfts voran. So beauftragte das Unternehmen die US-Bank Goldman Sachs zur Unterstützung, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Auf einer Sitzung am heutigen Dienstag will der Aufsichtsrat demzufolge über das weitere Vorgehen bei der Veräußerung eines Mehrheitsanteils des Geschäftsbereichs, der zur Sparte "Transformation of Industry" gehört, entscheiden. Die Aktie legte im frühen Dienstaghandel um gut ein Prozent zu, was einen der vorderen Plätze im DAX bedeutete.

Zahlreiche Private-Equity-Gesellschaften, darunter CVC Capital Partners, EQT, und Bain Capital, prüfen mögliche Angebote für das Geschäft, das bei einem Anteilsverkauf mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden könnte, hieß es weiter. Auch Brookfield und KKR & Co. prüften Angebote. Die Beratungen dauern an, und es ist ungewiss, ob sich eines der Beteiligungsunternehmen tatsächlich zur Abgabe eines Angebots für eine Beteiligung an dem Geschäft entschließen wird, so die Personen. Vertreter von Bain, Brookfield, CVC, EQT, KKR und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab, ebenso wie ein Sprecher von Siemens Energy./nas/mne/mis

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