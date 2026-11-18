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18.11.2026 07:40:38
Kreise: Spritpreisdeckel soll ab Januar aktiviert werden
BERLIN (dpa-AFX) - Der geplante Spritpreisdeckel soll ab dem 1. Januar 2027 aktiviert werden. Darauf haben sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr./hoe/DP/zb
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