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26.06.2026 10:57:38
Kreise: Stuttgart 21 wird noch mal mehrere Milliarden teurer
STUTTGART (dpa-AFX) - Nach der Verschiebung der Eröffnung des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs um fünf Jahre steigen auch die Kosten für das Projekt Stuttgart 21. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechnet die Bahn mit Mehrkosten in Höhe von rund 3 Milliarden Euro und Gesamtkosten in Höhe von dann 14,5 Milliarden Euro. Zuvor hatten mehrere Medien über die Kostensteigerung berichtet./dna/DP/jha
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