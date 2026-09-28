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28.09.2026 13:51:38
Kreise: Treffen von Wüst und Erdogan geplant
ANKARA (dpa-AFX) - Bei seinem Türkei-Besuch soll Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst überraschend auch von Präsident Recep Tayyip Erdogan empfangen werden. "Bei dem Gespräch soll es um die engen Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und der Türkei, die wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie aktuelle politische Fragen gehen", hieß es aus der Delegation Wüsts./mfi/DP/mis
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