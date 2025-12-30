|
30.12.2025 13:51:38
Kreise/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro
GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Bei dem Einbruch in den Tresorraum einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen haben die Täter nach erster Schätzung von Ermittlern rund 30 Millionen Euro erbeutet. Es seien 3.200 Schließfächer aufgebrochen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet./vd/DP/jha
