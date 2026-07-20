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20.07.2026 11:25:38
Kreise: Unionsfraktion entscheidet am 29. Juli über Spahn-Nachfolge
BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird am 29. Juli zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die Nachfolge von Jens Spahn an der Fraktionsspitze zu entscheiden. Das kündigte der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz in Abstimmung mit CSU-Chef Markus Söder in einer Sitzung des CDU-Präsidiums an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Präsidiumskreisen erfuhr./mfi/DP/nas
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