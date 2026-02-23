|
23.02.2026 16:14:38
Kreise: US-Zoll auf EU-Importe soll zehn Prozent betragen
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Zoll-Entscheidung des obersten US-Gerichts soll auf EU-Importe in die Vereinigten Staaten US-Regierungskreisen zufolge künftig ein Zoll von zehn Prozent erhoben werden. Grundlage dafür sei das von US-Präsident Donald Trump jüngst unterzeichnete weltweite Zolldekret, teilte ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses mit./ngu/DP/jha
