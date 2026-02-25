Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
26.02.2026 00:00:00
Kreislauffähig versiegelt: Henkel launcht erste Cold-Seal-Lösung für barrierebeschichtetes Papier
Mit Loctite Liofol CS 7106 RE schließt Henkel eine technologische Lücke: Es ist die erste Cold‑Seal‑Lösung speziell für barrierebeschichtete Papierverpackungen. Hintergrund der Entwicklung solcher Lösungen ist der wachsende Trend zur „Paperization“, der den Bedeutungszuwachs papierbasierter Lösungen als Alternative zu Plastikverpackungen beschreibt. Treiber dafür sind strengere regulatorische Vorgaben hinsichtlich der Recyclingfähigkeit von Verpackungen wie die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) der EU sowie das gesteigerte Interesse der Kunden an nachhaltigen Verpackungsalternativen. Laut einem aktuellen Branchenbericht von GlobalData erachten mehr als 70 % der Verbraucher weltweit recycelbare Verpackungen als erstrebenswert oder gar unverzichtbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
