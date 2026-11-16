16.11.2026 18:56:38

Kreml-Berater: Noch keine Beteiligung Europas an Ukraine-Gesprächen

MOSKAU (dpa-AFX) - Bei den Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges sieht Russland nach den Worten eines Kreml-Beraters noch keine Beteiligung europäischer Staaten oder der Europäischen Union. "Irgendjemand spricht von einer Erweiterung des Formats, doch mit uns wurde das nicht abgestimmt", sagte Juri Uschakow, außenpolitischer Berater von Präsident Wladimir Putin, laut Interfax.

Die Aussage steht im Widerspruch zu Angaben von US-Unterhändler Jared Kushner, wonach Putin sich bereit erklärt hat, europäische Vertreter an den Ukraine-Friedensgesprächen zu beteiligen. Das solle bereits bei der nächsten Verhandlungsrunde der Fall sein, hatte Kushner in der vergangenen Woche nach einem Treffen mit Putin in Moskau erklärt.

Uschakow: Noch weitere Treffen im Dreier-Format

Uschakow sagte nun, bevor Vertreter europäischer Staaten hinzugezogen werden könnten, müssten noch "ein oder vielleicht mehrere Treffen im derzeitigen Format stattfinden". Ein Datum für ein neues Dreiertreffen Russlands, der Ukraine und der USA in Abu Dhabi gebe es noch nicht.

Nachdem die US-Vermittler sich dafür starkgemacht hatten, Europa an den Verhandlungen zu beteiligen, verständigten sich am vergangenen Freitag die Staats- und Regierungschefs der EU laut Ratspräsident António Costa auf eine Beteiligung. Demnach sollen Vertreter aus Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und des Nicht-EU-Landes Großbritannien gemeinsam mit den EU-Institutionen an den Gesprächen teilnehmen./ast/DP/stw

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