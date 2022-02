Kreml bestätigt Telefonat mit Macron - Keine Angaben zu Gipfel

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hat ein weiteres Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bestätigt. In dem Gespräch sei es um die Situation in der Ukraine gegangen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Peskow äußerte sich demzufolge zunächst nicht zu einem möglichen Gipfel von Putin und US-Präsident Joe Biden.

Macron hatte am Sonntag zweimal mit Putin und einmal mit US-Präsident Joe Biden telefoniert. Biden habe "im Prinzip" einem Treffen mit Putin zugestimmt, teilte das Weiße Haus anschließend mit. Bedingung sei, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschiere. Kremlsprecher Peskow sagte nun, Putin und Macron hätten die Notwendigkeit betont, die Gespräche der Außenminister und politischen Berater fortzusetzen. Dies solle im sogenannten Normandie-Format mit Vertretern Russlands und der Ukraine unter deutsch-französischer Vermittlung geschehen.

Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150 000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland Ukraine zusammengezogen. Befürchtet wird ein Angriff. Das streitet Moskau seit Wochen vehement ab./cht/DP/mis