Kreml bezeichnet Gespräche in Abu Dhabi als 'konstruktiv'

MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau hat die Ukraine-Gespräche unter US-Vermittlung in Abu Dhabi positiv bewertet. "Zwei Tage lang wurde konstruktive und zugleich sehr komplexe Arbeit geleistet", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Und die Arbeit werde fortgesetzt.

In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate hatten Delegationen Russlands, der Ukraine und der USA erneut über ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gesprochen. Greifbare Ergebnisse wurden nicht präsentiert. Parallel zu den Verhandlungen wurde jedoch ein Austausch von mehr als 300 Kriegsgefangenen vollzogen./ksr/DP/jha