Kreml erwartet keinen Durchbruch vom Treffen Putins mit Macron

MOSKAU (dpa-AFX) - Im Ukraine-Konflikt erwartet der Kreml keinen Durchbruch von dem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin. Das Treffen, das gegen 17.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) beginnen sollte, sei "sehr wichtig", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag laut Agentur Interfax. Er betonte aber auch: "Natürlich ist die Situation zu kompliziert, um im Verlauf eines Treffens irgendwelche entscheidenden Wendungen zu erwarten." Vor seiner Reise nach Russland stimmte sich Macron telefonisch mit US-Präsident Joe Biden sowie Bundeskanzler Olaf Scholz ab.

Putin und Macron hatten in den vergangenen Tagen bereits drei Krisengespräche am Telefon geführt. Frankreich hat derzeit die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Aus dem Élyséepalast hieß es vorab, bei Macrons Russlandbesuch werde es um eine einheitliche, abgestimmte Ansage an Moskau mit klar umrissenen Konsequenzen im Falle einer Aggression gehen.

International gibt es Befürchtungen, dass Russland einen Einmarsch ins Nachbarland Ukraine plant. Der Kreml bestreitet solche Pläne. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen./haw/DP/eas