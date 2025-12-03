GAZPROM Aktie
WKN: 903276 / ISIN: US3682872078
|
03.12.2025 12:18:38
Kreml: EU schwächt sich durch Verzicht auf russisches Gas
MOSKAU (dpa-AFX) - Nach Auffassung des Kremls schadet sich die Europäische Union mit dem beschlossenen Komplettverzicht auf russisches Gas nur selbst. Europa mache sich abhängig von teurer Energie aus anderen Quellen und beschädige die Konkurrenzfähigkeit seiner Wirtschaft, sagte Kremlsprecher Dimitri Peskow in Moskau. "Das wird nur den seit einigen Jahren bemerkbaren Prozess beschleunigen, dass die europäische Wirtschaft ihre führende Rolle verliert", zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur Tass.
Wegen des Moskauer Krieges gegen die Ukraine haben sich Regierungsvertreter der EU-Mitgliedsstaaten und das Europaparlament darauf geeinigt, russische Gaseinfuhren in die EU bis Ende 2027 gänzlich zu stoppen. Die Belieferung über Pipelines soll dann endgültig auslaufen. Ein Verbot für den Import von russischem Flüssigerdgas (LNG) soll im Einklang mit dem 19. Sanktionspaket der EU schon ab Januar 2027 gelten.
Tagesrekord bei Gaslieferungen an China
Für Russland waren Erdgas-Lieferungen an die EU-Staaten über Jahrzehnte eine sichere und problemlose Einnahmequelle. Das Umschwenken auf China als Großabnehmer verläuft stockender, als Moskau es sich vorgestellt hat. Zwar meldete der russische Gaskonzern GAZPROM für Dienstag einen Tageslieferrekord von Erdgas für China über die Pipeline Sila Sibiri (Stärke Sibiriens). Der vereinbarte Bau eines zweiten Strangs dieser Gasleitung verzögert sich aber wegen Streits über den Abnahmepreis für das Erdgas./fko/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAZPROMmehr Nachrichten
Analysen zu GAZPROMmehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.