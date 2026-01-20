|
20.01.2026 11:38:38
Kreml: Haben keine Einladung zu Treffen in Paris bekommen
MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml ist nach eigenen Angaben bislang nicht zu einem G7-Treffen in Paris eingeladen worden. Moskau habe keine Einladung bekommen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge auf eine entsprechende Anfrage.
Zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, am Donnerstag ein Treffen der G7-Staaten unter Beteiligung Russlands und Dänemarks in Paris abzuhalten. Dabei sollen Fragen bezüglich des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs in der Ukraine und des Konflikts um Grönland besprochen werden./bal/DP/tih
