Kreml: Putin informierte Trump über Angriff auf Residenz

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin will seine Position bei den Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump über ein Kriegsende in der Ukraine nach Kremlangaben wegen eines angeblichen Terroranschlags Kiews überarbeiten. Der Kremlchef habe Trump darüber bei einem Telefonat informiert, nachdem es einen versuchten Drohnenangriff der Ukraine gegen seine Residenz im Gebiet Nowgorod gegeben habe, sagte Putins außenpolitischer Berater, Juri Uschakow, der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge bei dem Gespräch.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Anschuldigungen Russlands als Lüge zurück und bezeichnete dies als Vorwand Moskaus, den Krieg fortsetzen zu wollen. Selenskyj hatte am Sonntag mit Trump in den USA über eine Beendigung des Krieges verhandelt, ohne greifbares Ergebnis.

Zuvor hatte Außenminister Sergej Lawrow gesagt, dass Russland zwar nach dem abgewehrten Angriff ukrainischen Drohnen gegen die Residenz im Gebiet Nowgorod nicht aussteigen wolle aus den Verhandlungen mit den USA, aber seine Position auf den Prüfstand stelle. Zugleich kündigte er Vergeltungsschläge gegen Ziele in Kiew an. Verletzte oder Schäden habe es bei dem ukrainischen Drohnenangriff nicht gegeben.

Die Ukraine wehrt sich immer wieder auch mit Drohnenangriffen auf russische Ziele gegen den Angriffskrieg Moskaus, der seit fast vier Jahren andauert./mau/DP/nas