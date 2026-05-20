20.05.2026 10:15:38

Kreml: Treffen Putins mit Trump bei Apec-Gipfel möglich

PEKING (dpa-AFX) - Russland schließt ein neues Treffen von Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump im November in China beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) nicht aus. "Theoretisch, ja. Theoretisch sind dort Treffen mit allen Teilnehmern des Gipfels möglich", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge in Peking.

Dort bestätigte Putin bei einem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Bereitschaft zur Teilnahme an dem Gipfel in Shenzhen. Unklar ist bislang noch, ob Trump an dem Apec-Gipfel teilnimmt.

Putin hatte Trump zuletzt im August vorigen Jahres in den USA getroffen. Die beiden haben auch mehrfach im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine miteinander telefoniert. Die USA treten als Vermittler in dem Konflikt auf.

Xi empfing vergangene Woche Trump

US-Präsident Trump war vorige Woche bei Xi zu Gast in Peking. Laut Weißem Haus in Washington vereinbarten Xi und Trump, sich gegenseitig als Gastgeber ihrer Gipfel zu unterstützen. Trump ist im Dezember Gastgeber des G20-Gipfels, zu dem Xi und Putin eingeladen sind. Ob Putin in die USA reist, ist nicht klar. Zu einem möglichen Treffen in China im November sagte Peskow außerdem: "Dafür werden diese Gipfel veranstaltet."

Wenige Tage nach Trumps Besuch in Peking empfing Xi Putin am Morgen vor der Großen Halle des Volkes mit militärischen Ehren und rotem Teppich./mau/DP/stk

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