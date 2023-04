Kreml verurteilt Tötung von Militärblogger als Terrorakt

Moskau (Reuters) - Im Fall des bei einer Explosion in St. Petersburg getöteten russischen Militärbloggers und Kriegsbefürworters Wladlen Tatarski führt die Spur Kreml-Angaben zufolge in die Ukraine.

Nach Angaben des Komitees zur Terrorismus-Bekämpfung gebe es Belege, die das Land mit dem Anschlag in Verbindung brächten, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag. Tatarskis Tötung verurteilte er zugleich als "Terrorakt". Das Innenministerium teilte derweil mit, eine Frau festgenommen zu haben, die im Verdacht stehe, den bekannten Blogger am Sonntag mit einer Bombe umgebracht zu haben. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Tass handelt es sich um eine russische Staatsbürgerin, die wegen Protests gegen den Krieg in der Ukraine bereits früher einmal festgenommen worden war.

Tatarski, der eigentlich Maxim Fomin heißt, zählt zu den prominentesten Militärbloggern Russlands. In seinen Online-Beiträgen befürwortete er Russlands Krieg gegen die Ukraine, kritisierte aber auch oft Spitzenvertreter des Militärs. Beim Messagingdienst Telegram folgten ihm mehr als 560.000 Menschen.

Der mutmaßliche Anschlag auf Tatarski wurde in einem St. Petersburger Cafe verübt. Die Nachrichtenagentur Tass zitierte einen Insider, demzufolge die Bombe in einer Statuette versteckt gewesen sei. Diese sei Tatarski überreicht worden, als er in dem Cafe eine Ansprache vor einer Menschengruppe gehalten habe. Nach staatlichen russischen Angaben wurden bei der Detonation 32 weitere Menschen verletzt, zehn von ihnen befänden sich in ernstem Zustand. Der Chef der an der Seite des russischen Militärs in der Ukraine kämpfenden Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, sagte, dass das Cafe früher ihm gehört habe. Er habe es "patriotischen" Aktivisten überlassen, die dort Treffen abhielten. Dem "Regime in Kiew" würde er aber nicht die Schuld geben.

Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig verifizieren. Die Ukraine ging auf Peskows Mutmaßung, dass sie womöglich hinter dem Vorfall stecke, nicht ein. Am Sonntag hatte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak allerdings erklärt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Russland vom "Inlandsterrorismus" vereinnahmt werde. Kreml-Sprecher Peskow kündigte eine Erhöhung der Sicherheitsvorkehrungen an mit Blick auf Russlands Feiertag im Mai anlässlich des Siegs über Nazi-Deutschland in Zweiten Weltkrieg im Mai.

Sollte sich bestätigen, dass es sich um einen Anschlag auf Tatarski handelte, wäre dies das zweite Attentat dieser Art auf russischem Boden seit dem Beginn von Russlands Ukraine-Invasion im Februar 2022. Im August war bei einer Autobombenexplosion bei Moskau die Publizistin Darja Dugina getötet worden. Sie war die Tochter des radikalen Ideologen Alexander Dugin.

