03.09.2026 05:49:39

Kremlchef Putin spricht in Wladiwostok über Wirtschaft

WLADIWOSTOK (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin spricht am Donnerstag im Osten Russlands zur wirtschaftlichen Lage seines Landes im fünften Jahr des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Beim Östlichen Wirtschaftsforum in der Hafenstadt Wladiwostok am Pazifischen Ozean wird er zunächst eine Rede halten und dann in einer Podiumsdiskussion auf Fragen antworten. Putin nutzt dieses Forum wie auch das Gegenstück in St. Petersburg im Juni stets, um seine Sicht auf die Lage im Land wie in der Außenpolitik darzustellen.

Laut Kreml trifft Putin an dem Tag auch den Präsidenten Indonesiens, den mongolischen Regierungschef sowie Delegationen aus mehreren Staaten, darunter China. Die hohen Staatsausgaben für den Krieg wie auch ausländische Sanktionen belasten die russische Wirtschaft. Putin ist aber bislang bereit, dies in Kauf zu nehmen, um seine Ziele in der Ukraine zu erreichen./fko/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen