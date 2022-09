Kremlgegner Nawalny wieder in Einzelhaft

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben in seinem Straflager zum vierten Mal hintereinander in Isolationshaft gesperrt worden. Diesmal müsse er 15 Tage in der Einzelzelle verbringen, ließ der Oppositionspolitiker am Mittwoch auf seinem Twitter-Kanal verbreiten. Außerdem habe die Justiz ihn als Wiederholungstäter eingestuft wegen angeblicher Verstöße gegen die Lagerordnung.

Diese Einstufung bedeute, dass Nawalny noch weniger Geld für die Zwangsarbeit im Lager erhalte und noch weniger Päckchen bekommen dürfe, sagte seine Sprecherin Kira Jarmysch. Auch Besuch von außen werde weiter beschänkt. Nawalny schrieb, dass ein seit vier Monaten geplantes Treffen mit seiner Familie sich verzögere.

Wegen angeblichen Betrugs sitzt Nawalny in der Strafkolonie 6 in Melechowo etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau - unter besonders harten Haftbedingungen. Im Mai bestätigte ein Gericht die neunjährige Haftstrafe. International gilt er als politischer Gefangener. Nawalny hatte sich in Deutschland von einem Giftanschlag im August 2020 erholt, war dann aber freiwillig nach Russland zurückgekehrt./fko/DP/jha