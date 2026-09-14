Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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15.09.2026 01:03:28
Kremlin-linked Russian oligarch helped fund Trump Jr.'s wedding celebration
Trump's son and his wife confirmed reports that Umar Kremlev paid for parts of the festivities. Kremlev was awarded the "Order of Friendship" by Putin earlier this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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