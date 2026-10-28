Kreon Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

Kreon Financial Services äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 168,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 66,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 101,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at