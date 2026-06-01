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01.06.2026 06:31:29
Kreon Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kreon Financial Services hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,18 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kreon Financial Services -0,390 INR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Kreon Financial Services 99,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 53,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,59 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 406,73 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 75,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 231,27 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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