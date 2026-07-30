Kreon Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kreon Financial Services hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 INR. Im Vorjahresviertel hatte Kreon Financial Services 1,87 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 150,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 106,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at